Лось выжил после столкновения с фурой на трассе возле Солнечногорска

Лось врезался в фуру, когда перебегал Ленинградское шоссе возле подмосковногого Солнечногорска. После столкновение животное самостоятельно поднялось и убежало в лес. Видео с моментом ДТП появилось в соцсетях утром 3 августа.

© Вечерняя Москва

— Лось в Солнечногорске решил перебежать Ленинградское шоссе в Подмосковье и врезался в фуру. После этого сохатый убежал, — пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

Других подробностей на момент публикации материала не было. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области инцидент еще не комментировали.

Ранее водитель грузовика не заметил лося в районе 108-го километра МКАД и сбил его. Животное погибло, водитель не пострадал. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.