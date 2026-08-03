В Старожиловском районе столкнулись грузовик и кроссовер

31 июля в 14:30 на 53 километре дороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов в Старожиловском районе произошло столкновение грузовика и кроссовера. Об этом сообщает региональное УМВД.

© «Рязанские новости»

За рулем грузовой машины «Газ Луидор» находился 36-летний рязанец. Он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан».

В результате ДТП 28-летний водитель иномарки и его трехлетний пассажир с травмами доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.