В Старожиловском районе легковушка столкнулась с КамАЗом

3 августа, в 8:30 на 54-ом километре трассы «Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

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На участке дороги произошло столкновение автомобиля «Шевроле Лачетти» и грузовика «Камаз».

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм умер. Пассажир легковушки, а также водитель грузового автомобиля с травмами доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.