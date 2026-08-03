В Волгограде в ДТП с автобусом погиб человек

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Одна женщина погибла и еще двое, включая пятилетнего ребенка, госпитализированы после столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Волгограде. Об этом сообщается в канале главного управления МВД России в "Максе".

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"По Дзержинскому району <…> 59-летний водитель, управляя автомобилем Audi, напротив дома № 71 по пр. им. Маршала Жукова совершил наезд на стоящий автобус, осуществлявший высадку пассажиров. В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Audi, включая пятилетнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась", - говорится в сообщении.