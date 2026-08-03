В Волгограде 59-летний водитель Audi врезался в пассажирский автобус, который стоял у дома №71 по проспекту Маршала Жукова и высаживал людей. От удара пострадали три человека в легковушке.

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45-летняя пассажирка Audi скончалась в больнице. Водитель и 5-летняя девочка, также находившаяся в машине, госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

31 июля 2026 года в Ворошиловском районе Волгограда 51-летний водитель «Шкоды» при повороте не уступил дорогу микроавтобусу «Форд Транзит». В ДТП пострадала 4-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки.