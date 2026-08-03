В Дагестане после ДТП загорелась «Приора»

Несколько человек заживо сгорели в ДТП в российском городе
В Дагестане люди сгорели заживо в «Приоре» после ДТП
Вечером 2 августа на трассе близ села Баматюрт в Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора». От удара «Приора» загорелась — огонь быстро охватил машину. Находившиеся в салоне люди не успели выбраться: водитель и двое пассажиров скончались на месте до приезда скорой.
Всего в ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей. Троих выживших, среди которых двое несовершеннолетних, доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.
Личности погибших устанавливаются. О состоянии пострадавших дополнительных данных не приводится.