В Дагестане после ДТП загорелась «Приора»

В Дагестане люди сгорели заживо в «Приоре» после ДТП

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Вечером 2 августа на трассе близ села Баматюрт в Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора». От удара «Приора» загорелась — огонь быстро охватил машину. Находившиеся в салоне люди не успели выбраться: водитель и двое пассажиров скончались на месте до приезда скорой.

Всего в ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей. Троих выживших, среди которых двое несовершеннолетних, доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.

Личности погибших устанавливаются. О состоянии пострадавших дополнительных данных не приводится.