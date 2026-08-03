В Ивановской области пьяный водитель Hyundai врезался в грузовик

На 8-м километре дороги Иваново – Ярославль произошло ДТП. 66-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на припаркованный справа грузовик «МАН» под управлением 31-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ивановской области.

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В результате столкновения водитель «Хендая» не пострадал – медицинскую помощь ему оказали на месте. На него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.