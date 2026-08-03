В Ивановской области в ДТП погибли два человека

ДТП с машиной Daewoo Nexia произошло на участке автодороги Южа - Талицы - Мугреевский в Ивановской области, в результате погибли водитель иномарки и один из пассажиров, еще двое находившихся в машине получили травмы. Проводится проверка, сообщили в канале прокуратуры региона в "Максе".

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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров погибли, двое других пассажиров госпитализированы. <...> Прокуратура Южского района контролирует установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно, на 17-м км автодороги Южа - Талицы - Мугреевский возле деревни Китайново Южского района Ивановской области водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, съехал на обочину и в результате заноса попал в кювет с последующим опрокидыванием.