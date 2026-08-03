В Ивановской области мотоциклист без прав попал в ДТП с 17-летним пассажиром

В Вичуге на улице 50 лет Октября произошло ДТП. Рано утром 1 августа 18-летний водитель мотоцикла, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево наехал на бордюрный камень, после чего мотоцикл опрокинулся, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ивановского региона.

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В результате аварии пострадал 17-летний пассажир мотоцикла – с травмами он доставлен в больницу. На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав.