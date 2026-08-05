Мопед и грузовик столкнулись в Нижегородской области

ДТП с участием мопеда и грузовика случилось в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

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Авария произошла 4 августа, около 14:35. На подъезде к деревне Могильцы 50-летний мужчина за рулем мопеда выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Shacman. Машиной управлял 42-летний автомобилист.

Водитель мопеда получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

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