В Таиланде в ДТП с грузовиком погиб россиянин

Российский мотоциклист погиб в результате автоаварии в провинции Самутсакхон, граничащей с Бангкоком. Об этом сообщил волонтерский отдел Благотворительного фонда Самутсакхона.

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"ДТП с участием грузовика и мотоцикла произошло 2 августа напротив больницы "Випхарам" в Самутсакхоне на скоростном шоссе "Рама-2" в направлении Бангкока. На место происшествия были направлены спасатели и кареты скорой помощи. Гражданин России в результате инцидента погиб на месте. Его тело было доставлено в больницу Самутсакхона для проведения вскрытия. Инцидент расследуется полицейским участком города Самутсакхон", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы и волонтеры-спасатели пытаются установить связь с родственниками погибшего, а также с прокатной компанией, которой принадлежит мотоцикл.