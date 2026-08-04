11 человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала в Братске
Медицинская помощь потребовалась пассажирам автобуса, который столкнулся с грузовиком в Иркутской области. Полиция и прокуратура проводят проверки.
Дорожный инцидент произошел 3 августа в Центральном районе Братска. Участниками ДТП на регулируемом перекрестке стали автобус ПАЗ и самосвал SHACMAN, сообщили в региональном управлении МВД.
В автобусе находились 25 человек. 11 пассажирам, в том числе 11-летнему ребенку, потребовалась помощь врачей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии.
Прокуратура Братска оценит исполнение законов о безопасности пассажирских перевозок.