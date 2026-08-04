В Мосальске водитель сбил подростка-велосипедиста

На территории Калужской области водитель сбил велосипедиста. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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По данным ведомства, утром 3 августа в городе Мосальске на улице 40 лет Победы водитель бордовой легковушки, выезжая из двора, не уступил дорогу 15-летнему велосипедисту, который ехал по главной дороге.

Автомобилист сбил мальчика и скрылся с места ДТП.

Личность подозреваемого устанавливается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.