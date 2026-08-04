Женщина на Mercedes устроила погоню и таран на МКАД

В Москве сотрудники Госавтоинспекции Южного административного округа задержали женщину, которая на иномарке Mercedes GLE без номеров проигнорировала требование об остановке, устроила опасную погоню и спровоцировала ДТП, после чего попыталась протаранить патрульный мотоцикл. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Нарушительницу задержали на 28-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в отношении нее составлено 28 административных материалов. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что во время несения службы на Варшавском шоссе полицейские потребовали от женщины, управлявшей иномаркой без госномеров, остановиться. Однако она проигнорировала законное требование и продолжила движение. Сотрудники начали преследование, в ходе которого нарушительница хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры.

Ее действия привели к ДТП, но даже это не заставило ее остановиться — более того, она попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом, сообщили в Госавтоинспекции.

Днями ранее на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с тремя пострадавшими. На трассе столкнулись пять автомобилей. Из одной машины пришлось деблокировать пострадавшего. Один человек в результате аварии скончался.