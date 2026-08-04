Самосвал опрокинулся на федеральной трассе в Приморье

Сегодня на федеральной трассе «Уссури» в Надеждинском районе Приморья произошло серьёзное ДТП с участием крупнотоннажного грузовика Isuzu, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

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Медики уже отработали на месте катастрофы – забрали в больницу двух пострадавших, водителя 1969 года рождения и его пассажира. В социальных сетях уточняют, что мужчин увезли в медицинское учреждение Артёма. На месте работают сотрудники полиции, назначен ряд исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.

Предварительно установлено, что в районе развязки у села Кипарисово водитель самосвала, ехавший со стороны Раздольного, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение. При наезде транспортное средство опрокинулось на крышу. Для ликвидации последствий ДТП пришлось привлекать пожарно-спасательное подразделение.