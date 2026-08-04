Двоих 8‑летних мальчиков на велосипедах сбила иномарка в Сарове

Вчера, 3 августа, в Сарове автомобилист сбил двоих 8‑летних детей на велосипедах. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Вечером на улице Академика Харитонова в районе дома № 9 произошла авария с несовершеннолетними. 34-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по проезжей части.

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Проезжая рядом с жилыми домами, мужчина не заметил двоих 8‑летних мальчиков на велосипедах, выехавших из-за припаркованных машин, и сбил их. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы. На месте происшествия их осмотрел врач, после чего детей отпустили домой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семилетнего ребенка сбил на зебре автомобилист в Нижнем Новгороде.