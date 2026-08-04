Подросток сбил лося под Вологдой

Один подросток погиб и еще три человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с лосем в Бабушкинском округе Вологодской области. За рулем находился 17-летний молодой человек, не имевший водительских прав.

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Авария произошла 3 августа около 22:30 на 49-м километре автомобильной дороги Тотьма — Никольск. По предварительным данным регионального управления МВД, подросток управлял автомобилем «Лада Приора».

Во время обгона водитель выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем. После удара автомобиль потерял направление движения и съехал в придорожный кювет.

Находившийся в салоне пассажир 2008 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы. Молодой человек погиб на месте происшествия.

Пострадали водитель и еще два пассажира. Возраст раненых составляет 17, 17 и 18 лет. Характер полученных ими повреждений, состояние после аварии и сведения о госпитализации полиция не раскрыла.

Таким образом, в машине во время столкновения находились четыре человека. Трое из них были несовершеннолетними. Правоохранительные органы отдельно отметили, что управлявший автомобилем подросток не имел права садиться за руль.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают последовательность событий, предшествовавших столкновению, и проверяют все обстоятельства аварии.

Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны после завершения проверки. В частности, правоохранителям предстоит установить, кому принадлежало авто и каким образом несовершеннолетний получил доступ к нему.