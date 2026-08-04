На участке трассы Калининград - Мамоново водитель иномарки сбил мужчину и женщину, стоявших рядом со своей машиной. Возбуждено уголовное дело.

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В пресс-службе региональной Госавтоинспекции прокомментировали, что трагедия произошла 3 августа примерно в 23:55.

По предварительным данным, 26-летний водитель Mitsubishi наехал на 41-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Потерпевшие стояли рядом со своим автомобилем Volkswagen, который сломался на трассе. От полученных травм они скончались на месте.

Сам водитель и пассажирка иномарки тоже получили телесные повреждения. Их отправили в больницу.

Следователи ОМВД России по Московскому району города Калининграда возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Подозреваемому грозит реальное лишение свободы на срок до семи лет.