В Липецке иномарка сбила электросамокат с двумя школьницами

На проспекте Победы в Липецке автомобиль «Рено» сбил электросамокат, на котором ехали две школьницы. Обе получили травмы.

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Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, авария произошла 3 августа около 15:00. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Renault» совершил наезд на электросамокат, которым управляла 14-летняя девочка. Вместе с ней ехала 15-летняя пассажирка.

В результате ДТП обе школьницы получили травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в селе Березовка Данковсого округа подросток погиб в результате столкновения мопеда с автомобилем ВАЗ-2112. Еще два ДТП с участием мототехники произошли в Ельце и Данкове, их участники госпитализированы.