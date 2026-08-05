В Орловском районе произошло столкновение ВАЗ-2115 и Audi

Пострадал один человек.

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3 августа в 23:05 на 569-м километре федеральной автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Орловском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Ауди.

По данным Госавтоинспекции, за рулём отечественного автомобиля находился 54-летний мужчина, иномарки — 38-летний водитель. В результате происшествия травмы получил 58-летний пассажир «пятнадцатой».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия.