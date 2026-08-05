Шесть машин столкнулись в массовом ДТП на Дмитровском шоссе

Массовое ДТП произошло на Дмитровском шоссе между деревнями Шолохово и Еремино в Мытищинском округе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По кадрам с места происшествия видно, что несколько автомобилей остановились и перегородили движение по трассе. Также заметно, что один из легковых автомобилей получил серьезные деформации кузова. По информации источника, внутри сильно пострадавшей машины зажат человек.

По предварительным данным, участниками аварии стали КамАЗ, грузовой автомобиль и четыре легковушки. На месте работают экстренные службы. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Волгоградской области водители заживо сгорели в кабинах грузовиков. Сообщается, что водитель грузового автомобиля Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Sitrak. От удара обе машины загорелись. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, однако спасти водителей не удалось.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с грузовиками, которое парализовало движение на Киевском шоссе.