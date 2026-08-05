В Новосергиевском районе в ДТП погиб человек, еще двое госпитализированы

Авария с летальным исходом произошла сегодня, 4 августа, на 113-м километре трассы Шарлык — Новосергиевка. Столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Лада Приора», сообщает пресс-служба УМВД региона.

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От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель «Шевроле» скончался на месте, а находившиеся в отечественном авто люди – водитель и пассажир – с травмами были доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства трагедии.