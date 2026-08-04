В Подмосковье столкнулись пять машин

В Подмосковье в Дмитровском округе столкнулись пять автомобилей, пострадавших в результате ДТП нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня на 24 километре автодороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна", произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

Там отметили, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.