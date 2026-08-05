Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае

Рейсовый автобус в Хабаровском крае съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

© m24.ru

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе семилетний ребенок.

При этом в ведомстве уточнили, что сведения о пострадавших продолжают уточняться. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Ранее 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в городе Братске Иркутской области. Пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.