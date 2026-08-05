В Шигонском районе Hyundai слетел с дороги и врезался в опору газопровода

Во вторник, 4 августа, В 00:40 в Шигонском районе в ДТП пострадал 29-летний водитель Hyundai Elantra, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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На 600 м автомобильной дороги "Кушниково-Малячкино" он не справился с управлением, съехал с дороги, после чего наехал на опору дорожного знака, опору линии электропередачи, затем опрокинулся и наехал на опору газопровода. Пострадавший водитель доставлен в медицинское учреждение.