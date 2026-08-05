В Рязанской области подросток попал под машину

В Рязанской области произошло ДТП с участием подростка. Об этом сообщает региональное УМВД.

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4 августа около 23:00 в селе Малеево Касимовского округа произошло ДТП. По предварительным данным, 19-летний местный житель за рулём «Фольксваген Гольф» совершил наезд на 16-летнего пешехода, который находился на краю проезжей части.

В результате аварии подросток с травмами был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.