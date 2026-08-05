Президент Словении в ДТП сломала ключицу

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что сломала ключицу в результате ДТП, произошедшего 31 июля. В момент столкновения она не была пристегнута ремнями безопасности.

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"Это была моя главная ошибка, и я искренне об этом сожалею. Я не была пристегнута и полностью признаю свою ответственность. Расплатой за это стал перелом ключицы", - сказала Пирц-Мусар в эфире Радио и телевидения Словении.

Президент поделилась некоторыми подробностями ДТП. Она рассказала, что сидела сзади и не видела всего, что происходило внутри туннеля.

"Сначала произошло столкновение с другим автомобилем, а затем нас отбросило на стену туннеля. Вероятно, именно в этот момент и были получены все травмы", - сказала она.

После случившегося ее доставили в больницу города Изола, где были проведены необходимые обследования. По ее словам, операционное вмешательство не потребовалось. Сейчас она "чувствует себя нормально", "реабилитация займет от четырех до шести недель".

Пирц-Мусар попала в ДТП при возвращении из отпуска. Два автомобиля из ее кортежа столкнулись на автомагистрали в Кастелецком туннеле, в результате пострадали два человека, в том числе президент. О состоянии здоровья второго пострадавшего информации нет, расследование продолжается.