Водитель при попытке скрыться сбил инспектора ДПС в Саратове

В Саратове водитель на питбайке проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и сбил полицейского. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД 64».

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Как рассказали в региональном управлении МВД, водитель питбайка заметил наряд ДПС на улице Усть-Курдюмской и вместо того, чтобы притормозить, решил прибавить скорость. Полицейские попытались пресечь побег, однако нарушитель, направил свой питбайк прямо на инспектора. От удара полицейский получил травмы и был экстренно госпитализирован.

Видителя оперативно задержали. Им оказался уже имеющий проблемы с законом 27-летний саратовец. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина категорически отказался, за что в отношении него уже составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования водителем, не имеющим прав). Сам питбайк отправлен на спецстоянку.

По данным источника, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по более серьезной статье — 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Если вина будет доказана, гонщику грозит реальный тюремный срок. Проверка по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках.