В Брянске мотоциклист врезался в поваленную электроопору

4 августа в областном центре зарегистрировано ДТП с пострадавшим. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в 21:07 на улице Бурова, в районе дома № 20А.

© «Новости Брянска»

По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла HONDA CBR 600RR без госномера двигался со стороны улицы Ульянова в направлении Речной. В пути следования мужчина не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, которая лежала на проезжей части. Установлено, что опора была повалена в результате другого, ранее случившегося ДТП.

В результате столкновения водитель получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в медучреждение. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников будут установлены позже.