Под Первоуральском столкнулись грузовики и трактор

Сегодня на трассе М-12 произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и трактора. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, один человек погиб.

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По предварительным данным, машины столкнулись на 296-м километре дороги, вблизи Первоуральска. В результате водитель одной из фур скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

На месте ДТП работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Специалисты опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства случившегося.

"Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе", – добавили в УГИБДД.

Стоит напомнить, 2 августа на этой же трассе произошло другое смертельное ДТП: на 1290-м километре Volkswagen Polo под управлением 52-летнего водителя столкнулся с грузовиком MAN, который двигался в ту же сторону. В результате погибла 16-летняя пассажирка легковушки.