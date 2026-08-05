Машина насмерть сбила самокатчика в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

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Всё случилось около 16:00 в районе улицы Щербакова, 145в. По предварительным данным, автомобиль Honda ехал со стороны улицы Зимней и сбил водителя кикшеринга, который пересекал проезжую часть.

В результате аварии самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют личность погибшего. Пол жертвы ДТП не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются. Назначено расследование.