Массовая авария произошла в Мытищах

На Дмитровском шоссе в Мытищах в среду произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба МВД Московской области.В сообщении уточняется, что на 32 километре Дмитровского шоссе столкнулись шесть автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

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За медицинской помощью, уточнили в ведомстве, на текущий момент никто не обращался. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, начата проверка, по результатам которой будет принято предусмотренное законодательством решение.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал, врезавшись в автомобиль на электросамокате.