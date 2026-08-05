Две девочки разбились на питбайке в ДТП в регионе РФ
В Пермском крае две девочки погибли в ДТП, катаясь на питбайке по трассе. Об этом сообщили в региональном СК в среду.
В сообщении уточняется, что на трассе Ваньки – Степаново столкнулись питбайк и SsangYong под управлением 45-летней женщины. Питбайком управляла 15-летняя девочка.
В результате ДТП и несовершеннолетняя водитель питбайка, и ее 14-летняя пассажирка погибли от полученных травм. Сам инцидент произошел 19 июля.
В сообщении СК отмечается, что по факту ДТП, где погибли две несовершеннолетние, расследуется уголовное дело, также проводится судебная автотехническая экспертиза.