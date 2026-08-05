Грузовик раздавил пенсионерку в Петербурге

Водитель грузовика в Петербурге сбил пожилую женщину на тротуаре. От удара горожанка скончалась на месте, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около 14:20 в среду, 5 августа, у дома 20 по Краснопутиловской улице.

«31-летний водитель, управляя «Газелью», двигаясь по тротуару, совершил наезд на 60-летнюю женщину. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», — отметил источник.

Позже водитель грузовика рассказал, что осуществлял разгрузку товара у пункта выдачи на Краснопутиловской улице. Он добавил, что сев в машину, проверил обстановку по зеркалам, убедился, что никого нет, и начал сдавать назад.

Мужчина пояснил, что во время маневра он подавал звуковые сигналы. Он уточнил, что почувствовав столкновение, сразу вышел из машины, увидел сбитую женщину и вызвал экстренные службы.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.