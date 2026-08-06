Авария с серьезными последствиями произошла в Карелии

Авария с серьезными последствиями произошла в Медвежьегорском районе Карелии. ЧП произошло сегодня в 4:30 утра.

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По предварительной информации полиции, 25-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в забор и гараж.

В результате аварии погиб пассажир 2000 года рождения. Еще трое - две местные девушки и несовершеннолетний житель Мурманской области получили травмы. Их госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Оказалось, что водитель машины был пьян, а в салоне находились семь человек. Устанавливаются обстоятельства ДТП.