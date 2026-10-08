Госавтоинспекция назвала подробности серьезного ДТП на шоссе под Рязанью

СУ УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы трагического ДТП, которое произошло утром 2 октября 2026 года на Солотчинском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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По предварительной информации, 21-летний житель Клепиковского округа на «Ленд Ровер» столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Киа Соул», под управлением 42-летней рязанки. После «Киа Соул» вынесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Ладой Веста», под управлением 44-летнего жителя поселка Мурмино.

В ДТП погибли два человека: водитель «Киа Соул» и ее 39-летняя пассажирка. Водители «Ленд Ровер» и «Лада Веста» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Всех, кто стал очевидцем ДТП или располагает информацией по данному факту, просят обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Напомним, в Рязанской области по данному факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц).

По информации полиции, дело было заведено в отношении 21-летнего водителя «Рендж Ровера». Молодому человеку грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее были опубликованы фото и видео с места трагедии.