В Токио произошло ДТП с участием автомобиля посольства России

В Токио произошло ДТП с участием, предположительно, автомобиля посольства России в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Авария произошла на дороге перед зданием МИД Японии в центре города. По информации агентства, столкнулись два автомобиля. По крайней мере, известно о четырех пострадавших. На месте ДТП работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.

До этого служебный Mercedes S-класс с мигалками попал в ДТП в центре Москвы, недалеко от Красной площади. Сообщается, что в машине находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Она не пострадала. Однако травмы получил ее водитель. После ДТП министра пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу. Судя по видео, Mercedes получил серьезные повреждения.

По данным Telegram-канала Mash, аварию спровоцировал другой автомобиль, который выезжал из переулка и не пропустил машину министра.

Ранее у автомобиля Вучича на ходу отвалилось колесо.