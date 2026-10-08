СМИ: российские дипломаты стали жертвами ДТП в Японии

В центре Токио произошло ДТП с автомобилем, предположительно принадлежащим посольству России в Японии. Об этом сообщает Kyodo.

«Два автомобиля столкнулись перед министерством иностранных дел [Японии] в Касумигасэки, четыре человека пострадали. Одним из транспортных средств считается автомобиль с номерным знаком российского дипломата», — передает агентство.

Полицейское управление Токио расследует обстоятельства инцидента.

Крупное ДТП произошло в Подмосковье

1 октября президент России Владимир Путин назвал отношения с Японией добрососедскими и выразил надежду на их улучшение.

Востоковед, старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что общая позиция Японии по отношению к России остается относительно нейтральной, в сравнении со странами Запада. Он обратил внимание, что Москва продолжает рассчитывать на нормализацию отношений с восточным соседом.