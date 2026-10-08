В Воронеже грузовик врезался в стадо коров

В Таловском районе грузовик сбил стадо коров, переходивших дорогу.Об этом сообщил Telegram-канал «Большой воронежский».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что грузовик остановился посреди дороги и перекрыл движение. При этом заметно, что на дороге лежат коровы. Судя по кадрам на место ДТП приехал экипаж скорой помощи.

По данным источника, в результате аварии восемь животных не выжили, еще два получили травмы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Московской области лось спровоцировал две серьезные аварии на трассе. Водитель снял на камеру первые секунды после ДТП. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, при этом в момент у животного вырвало рог, который остался в салоне. По словам автора видео, стекла попали ему в глаза. Второй автомобиль наехал на тело лося, лежавшее на дороге, и перевернулся.

Ранее сообщалось, что у грузовика оторвало кабину в ДТП в Приморье.