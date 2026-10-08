Женщина на автомобиле влетела в подпорную стену в Сочи

В Сочи женщина на автомобиле врезалась в подпорную стену. Об этом сообщил Telegram-канал «Росгвардия Краснодарский край».

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах видно, что опорная стена частично разрушилась после того, как в нее врезался автомобиль. Сама машина не получила значительные повреждения. Заметно, что у ее поднялась крышка капота.

По данным источника, в салоне находились женщина и ее четырехлетняя дочь. Также сообщается, что свидетелями аварии стали сотрудники полиции.

Сообщается, что росгвардейцы помогли пострадавшим выбраться из машины. Ребенок не пострадал. Вскоре ее забрал приехавший на место отец. В результате аварии водительница получила травму руки. Сотрудники полиции помогли зафиксировать руку женщины ребенка и вызвали скорую помощь.

Пострадавшую передали медикам. В настоящее время о ее состоянии ничего не известно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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