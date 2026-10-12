В Москве McLaren за 30 миллионов попал в ДТП

На западе столицы, на улице Генерала Дорохова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спортивного автомобиля. Столкнулись грузовая машина «Газель и спортивная иномарка McLaren, сообщает МСК1.ру.

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Судя по кадрам с места событий, эксклюзивный автомобиль получил серьезные повреждения. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону транспортного средства. На месте аварии работала бригада реанимации.

Предположительно, на опубликованных снимках запечатлена модель McLaren 720S, на что указывают характерные формы фар и бампера. Стоимость данного спорткара варьируется от 18 до 30 миллионов рублей в зависимости от года выпуска, пробега, комплектации и общего состояния.

Ранее ралли «10 озер для классических и ретроавтомобилей стартовало в Ленинградской области. Эту гонку проводят с 1990 года, и каждый сезон организаторы меняют протяженность маршрута и точку старта. На центральной площади Выборга для жителей устроили выставку ретроавтомобилей.