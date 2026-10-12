В Якутии грузовик провалился под лед

В Якутии автомобили с людьми начали проваливаться под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Мир глазами якутян».

Жительница села Сордонноох сообщила в соцсетях, что дорогу не ремонтируют несколько лет. Ямы становятся глубже, а особенно опасен участок у развилки «Эбэ» — водителям приходится объезжать препятствия по затопленной колее. Накануне автомобиль ее сына провалилась под лед. Вытащить с помощью УАЗа не удалось, пришлось вызывать трактор.

Ночью там же под лед ушел автомобиль с пассажирами, среди которых были дети и женщина. В салон быстро поступала вода, и около часа ночи людям пришлось срочно выбираться. Водитель переносил их через ледяную воду на плечах. Жители надеются, что на опасный участок обратят внимание ответственные службы.

До этого в Тверской области грузовик столкнулся с иномаркой на трассе. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате происшествия автомобиль буквально разворотило, а его детали разлетелись по сторонам.

Ранее сообщалось, что молодой человек провалился под лед на снегоходе и утонул в Сибири.