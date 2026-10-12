В Пензенском районе подросток за рулем ВАЗа сбил пешехода

Пенза, 12 октября – PenzaNews. Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» насмерть сбил молодого человека 2008 года рождения в Пензенском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного в сообществе управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на автодороге «Нижний Новгород — Саратов — Ардым — Ленино» вечером 10 октября, за рулем легковушки находился подросток 2010 года рождения.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался. Пассажирка автомобиля 2008 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.