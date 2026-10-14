В Волгоградской области в ДТП пострадали пять человек

В Волгоградской области пять человек, в том числе два ребенка двух и шести лет, пострадали при столкновении двух автомобилей в Дубовском районе. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

"29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", напротив д. 41 по ул. 30-лет Победы совершил столкновение с автомобилем "Дэу Матиз". В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля "Тойота", из которых две девочки двух и шести лет, а также водитель автомобиля "Дэу" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.