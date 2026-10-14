Четыре человека оказались в больнице после ДТП с железобетонным ограждением

Авария произошла накануне, 13 октября, около 04:20 на 26-м километре автодороги «Воронеж — Малышево — Гремячье» в селе Гремячье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона в среду, 14 октября.

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По предварительным данным, 19-летний местный житель за рулём ВАЗ-21099 не учёл дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние автомобиля, а также интенсивность движения и скорость. В результате он не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в железобетонное ограждение.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров: местные жители в возрасте 20 и 21 года, а также 16-летний житель Воронежа. Всех четверых доставили в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее смертельная авария произошла в Острогожске. Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил велосипедиста и, не оказав ему помощи, скрылся с места происшествия. Мужчина погиб на месте ДТП.