Байкеру, сбившему актрису Добромилову, запросили два года принудительных работ

Прокурор запросил два года принудительных работ байкеру Максиму Завирюхе, который сбил насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Об этом в среду, 14 октября, сообщил гособвинитель во время прения сторон.

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— Прошу суд признать Завирюху виновным и назначить наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в доход государства, — передает слова прокурора РИА Новости.

Трагедия произошла в мае этого года. Тогда Добромилова снимала мотоциклистов, находясь на разделительной полосе посреди улицы. Один из байкеров не справился с управлением и сбил девушку. Врачи прибыли на место, но спасти ее не смогли.

Полицейские задержали Завирюху, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест. Позднее на одном из заседаний мужчина признал вину. В сентябре стало известно, что Завирюха полностью погасил ущерб по делу, выплатив матери Добромиловой два миллиона рублей.