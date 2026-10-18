На Ставрополье четверо подростков перевернулись в машине на трассе

Четверо подростков перевернулись во время вечерней поездки в Нефтекумском округе Ставрополья. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла накануне около 17.30 вечера на 44-м километре трассы Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб. Пятнадцатилетний подросток находился за рулем Lada Kalina и, не справившись с управлением, съехал в кювет, затем автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП парень, а также три его пассажира - 14, 15 и 16 лет - получили тяжелые травмы, так как не были пристегнуты ремнями безопасности. Всех их госпитализировали. Водительских прав у подростка нет.

"В отношении родителей подростка собран административный материал за передачу управления транспортом, а также за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.