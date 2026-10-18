Жуткое ДТП в Подмосковье: два человека погибли на встречке

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате жесткого лобового столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в подмосковной Кашире, сообщило РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД РФ.

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«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Киа", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковой автомашиной марки "Хендай"», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили: «В результате ДТП водитель и пассажир "Киа" погибли на месте».

Авария произошла на 123-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в городском округе Кашира. Сила удара при встречном маневре оказалась фатальной для находившихся в корейской иномарке людей, в то время как еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Представители ведомства выясняют все причины и детальные обстоятельства трагического инцидента.