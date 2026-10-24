Россиянка сбила трех человек на пешеходном переходе

В Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три пешехода. Как сообщили в региональной полиции, авария случилась в городе Северобайкальске.

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Девушка, находившаяся за рулём автомобиля ВАЗ, двигалась по проспекту Ленинградскому в сторону вокзала. Вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением и совершила наезд на граждан, которые переходили проезжую часть.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП пострадали три человека — пешеходы 1990, 1989 и 1976 годов рождения. Всех троих доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сведения о состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм в сообщении полиции не уточняются.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.