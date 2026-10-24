Названа причина серьезной аварии в российском регионе

По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия в Бурятии, в результате которого автомобиль въехал в толпу пешеходов, мог стать отказ тормозной системы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Согласно опубликованной информации, у машины отказали тормоза. Водитель, 27-летняя женщина, пыталась вырулить, но автомобиль занесло прямо на людей, переходивших дорогу. После случившегося водительницу направили на медицинское освидетельствование.

Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Как уточняется, ДТП произошло утром в субботу, 24 октября, в Северобайкальске в районе железнодорожного вокзала. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в толпу пешеходов, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

По информации полиции, в результате происшествия травмы получили три человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, продолжается проверка.